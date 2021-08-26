Мерешко установила мировой рекорд и стала мультимедалисткой Паралимпиады-2020

К золоту украинка добавила серебро

Елизавета Мерешко / фото - kherson.net

На Паралимпийских играх-2020 в Токио украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала серебряную медаль.

Украинка уступила чуть больше двух секунд британке Мэйси Саммерз-Ньютон и показала результат 2:58.04 в финальном заплыве на 200 метров комплексным стилем (класс – S6).

Отметим, что в финал украинка вышла, установив новый паралимпийский рекорд на дистанции – 2:56.68. Продержался он недолго, до финала. Там Саммерз-Ньютон улучшила его на 0,22 секунды.

Для Мерешко медаль в Токио стала второй. Накануне она стала чемпионкой на дистации 50 метров вольным стилем.