Мировой рекордсмен: «Украинская армия имеет все ресурсы для сдерживания агрессора»

Андрей Говоров призвал людей не паниковать

Фото: RSsing

Украинский пловец Андрей Говоров, мировой рекордсмен на дистанции 50 м баттерфляем, в Instagram поделился мнением о нападении России на Украину:

«Абсолютно уверен, что украинская армия имеет все ресурсы для сдерживания агрессора. Если сравнивать конфликты 2008 года против Грузии и Чечню, то России понадобилось намного больше усилий для того, чтобы создавать те конфликты. Не нужно паниковать, а делать те действия, который необходимы для вашей семьи, для вашего окружения, но верить».

В тоже время, два известных украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не прокомментировали ситуацию в Украине.

