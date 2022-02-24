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Мировой рекордсмен: «Украинская армия имеет все ресурсы для сдерживания агрессора»

Андрей Говоров призвал людей не паниковать
Плавание
12:47
Мировой рекордсмен: «Украинская армия имеет все ресурсы для сдерживания агрессора»
Фото: RSsing

Украинский пловец Андрей Говоров, мировой рекордсмен на дистанции 50 м баттерфляем, в Instagram поделился мнением о нападении России на Украину:

«Абсолютно уверен, что украинская армия имеет все ресурсы для сдерживания агрессора. Если сравнивать конфликты 2008 года против Грузии и Чечню, то России понадобилось намного больше усилий для того, чтобы создавать те конфликты.

Не нужно паниковать, а делать те действия, который необходимы для вашей семьи, для вашего окружения, но верить».


В тоже время, два известных украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко пока никак не прокомментировали ситуацию в Украине.



Сергей Остапенко
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