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Нагорный: «Фролов – один из факторов того, что Романчук так рос»

Тренер поблагодарил подопечного
Плавание
14:11
Нагорный: «Фролов – один из факторов того, что Романчук так рос»
Фото: НОК Украины

Тренер украинских пловцов Михаила Романчука и Сергея Фролова поблагодарил второго за работу и его вклад в результаты Романчука:

«С Сергеем Фроловым я работаю в течение шести лет. Я очень доволен тем, как он сейчас поплыл.

Очень благодарен ему за то, что в течение шести лет он помогал мне в подготовке Михаила Романчука. Такой объем работы очень непросто выполнить в одиночку. Я ему буду бесконечно благодарен всегда.

Сергей Фролов – один из факторов того, что Михаил так рос. И Сергей прогрессировал благодаря Михаилу.

Когда я брал к себе Сергея Фролова, то на его спортивной карьере уже можно было ставить крест. Когда он вернулся после работы с зарубежным специалистом, то уже никто ему никаких прогнозов на будущее не давал.

Если так посмотреть, то это самый возрастной стайер в мире. Мой опыт и наработки позволяют сделать вывод, что даже в таком возрасте можно сделать результат. Многие специалисты это поставят под вопрос, ведь 29 лет для стайера – это достаточно много.

Я очень благодарен Сергею Фролову».


В Токио Фролов и Романчук побывали в двух финалах. Сергей занял шестое и восьмое места, а Михаил – дважды становился олимпийским призером.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
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Теги

Сергей Фролов Михаил Романчук

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