Тренер Романчука: «Спрашивал Михаила, хочет ли он меня сменить как тренера»
Не может без воды. Двукратный олимпийский призер Романчук приступил к тренировкам сразу после возвращения из Токио
На Олимпиаде-2020 стайер завоевал бронзу и серебро
15 августа 22:41
Михаил Романчук / Фото: Getty Images
Михаил Романчук завоевал на Олимпиаде-2020 в Токио серебро и бронзу в плавании на дистанциях 1500 м и 800 м. Украинец лишь неделю назад вернулся с Игр, а уже приступил к тренировкам.
Романчук признался, что медали завоевать помогли невероятная поддержка болельщиков и помощь команды.