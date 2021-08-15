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Не может без воды. Двукратный олимпийский призер Романчук приступил к тренировкам сразу после возвращения из Токио

На Олимпиаде-2020 стайер завоевал бронзу и серебро
Плавание
15 августа 22:41
Не может без воды. Двукратный олимпийский призер Романчук приступил к тренировкам сразу после возвращения из Токио
Михаил Романчук / Фото: Getty Images

Михаил Романчук завоевал на Олимпиаде-2020 в Токио серебро и бронзу в плавании на дистанциях 1500 м и 800 м. Украинец лишь неделю назад вернулся с Игр, а уже приступил к тренировкам.

Романчук признался, что медали завоевать помогли невероятная поддержка болельщиков и помощь команды.

Олег Шумейко-младший
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Михаил Романчук

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