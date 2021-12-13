Олимпийский чемпион признался в сексуальных связях с несовершеннолетней

Янник Аньель двукратный золотой медалист Лондона-2012

Фото: News in 24

Французский пловец Янник Аньель ранее был задержан полицией по обвинению в сексуальных связях с несовершеннолетней.

Как сообщил прокурор по делу, спортсмена признал свою вину:

«Янник Аньель признает достоверность фактов по возбужденному против него делу. При этом он уточнил, что не чувствует, будто имело место какое-либо принуждение».

Отметим, что Аньель был задержан в Париже по подозрению в изнасиловании девушки, с которой он тренировался в 2016 году. На тот момент ей было 13 лет.

Аньель – двукратный олимпийский чемпион Лондона-2012. Он брал золото в 200 м вольным стилем и эстафете 4х100 м вольным стилем.

Напомним, ранее секс-скандал случился в академии футбольного клуба «Барселона».