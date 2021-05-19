Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
Пальтриньери нашел оправдание поражению Романчуку: «Устал после соревнований на открытой воде»
Олимпийский чемпион стал вторым
19 мая 21:28
Грегорио Пальтриньери / фото - Twitter
Олимпийский чемпион 2016 года Грегорио Пальтриньери высказался о втором месте на чемпионате Европы в Будапеште, Венгрия.
Итальянец пропустил вперед украинца Михаила Романчука, уступив ему более 3 секунд. В комментарии пресс-службе соревнований трехкратный чемпион мира нашел оправдание.
«Я попробовал активно начать и посмотреть, как получится. Где-то на полпути я начал чувствовать усталость, вероятно, из-за соревнований на открытой воде на прошлой неделе. Сейчас 14:42 – очень хорошее время, я очень доволен. Глядя на лето, это отличная отправная точка».