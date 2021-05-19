Пальтриньери нашел оправдание поражению Романчуку: «Устал после соревнований на открытой воде»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 7
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
20:00 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Окончен
21:00 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Окончен
22:15 Вест Бромвич Альбион - Вест Хэм 1:3 Окончен
22:15 Бернли - Ливерпуль 0:3 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 3:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Химик - Прометей 63:81 Окончен
20:00 БК Тернополь - БК Запорожье 68:75 Окончен
Хоккей (2 события из 3) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 3-й период
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 2-й период
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 3-й период
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 2-й период
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
Теннис (3 события из 33) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
11:30 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
12:50 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске -:- Запланирован
15:30 Доминик Тим - Камерон Норри -:- Запланирован
Футбол (4 события из 9) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован

Пальтриньери нашел оправдание поражению Романчуку: «Устал после соревнований на открытой воде»

Олимпийский чемпион стал вторым
Плавание
19 мая 21:28
Пальтриньери нашел оправдание поражению Романчуку: «Устал после соревнований на открытой воде»
Грегорио Пальтриньери / фото - Twitter

Олимпийский чемпион 2016 года Грегорио Пальтриньери высказался о втором месте на чемпионате Европы в Будапеште, Венгрия. 

Итальянец пропустил вперед украинца Михаила Романчука, уступив ему более 3 секунд. В комментарии пресс-службе соревнований трехкратный чемпион мира нашел оправдание.

«Я попробовал активно начать и посмотреть, как получится. Где-то на полпути я начал чувствовать усталость, вероятно, из-за соревнований на открытой воде на прошлой неделе. Сейчас 14:42 – очень хорошее время, я очень доволен. Глядя на лето, это отличная отправная точка».

Романчук ранее также прокомментировал победу на турнире.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Михаил Романчук Грегорио Пальтриньери

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Романчук: «Я особенно доволен победой, потому что 2 года не плавал на 1500 метров»
Романчук: «Я особенно доволен победой, потому что 2 года не плавал на 1500 метров»
Плавание
19 мая 20:38
Романчук – чемпион Европы на 1500 метрах вольным стилем
Романчук – чемпион Европы на 1500 метрах вольным стилем
Плавание
19 мая 19:20
Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
Плавание
18 мая 14:04

Новости: Плавание

Пальтриньери нашел оправдание поражению Романчуку: «Устал после соревнований на открытой воде»
Пальтриньери нашел оправдание поражению Романчуку: «Устал после соревнований на открытой воде»
19 мая 21:28
Романчук: «Я особенно доволен победой, потому что 2 года не плавал на 1500 метров»
Романчук: «Я особенно доволен победой, потому что 2 года не плавал на 1500 метров»
19 мая 20:38
Романчук – чемпион Европы на 1500 метрах вольным стилем
Романчук – чемпион Европы на 1500 метрах вольным стилем
19 мая 19:20
Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
18 мая 14:04
Победы британцев и россиян. Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании
Победы британцев и россиян. Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании
17 мая 21:24
Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине
Колесников побил мировой рекорд на 50 метрах на спине
17 мая 20:31
Романчук: «Единственная страна, в которую мы можем сейчас уехать на сбор – Турция»
Романчук: «Единственная страна, в которую мы можем сейчас уехать на сбор – Турция»
16 марта 14:23
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
4
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Все новости