Победы британцев и россиян. Результаты первого дня чемпионата Европы в плавании
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште разыграли первые четыре комплекта медалей в плавании.
Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия. Плавание
Мужчины
400 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 3.44,18
2. Феликс Аубек (Австрия) – 3.44,63
3. Данас Рапсис (Литва) – 3.45,39
4 по 100, вольный стиль
1. Россия – 3.10,41
2. Великобритания – 3.11,56
3. Италия – 3.11,87
Женщины
400 м, комплекс
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 4.34,76
2. Виктория Михаливари (Венгрия) – 4.36,81
3. Эйми Уилмотт (Великобритания) – 4.36,81
4 по 100 м, вольный стиль
1. Великобритания – 3.34,17
2. Нидерланды – 3.34,29
3. Франция – 3.35,92
Напомним, ранее на чемпионате Европы в Будапеште побили мировой рекорд в 50 метрах на спине.
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