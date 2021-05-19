Романчук с лучшим временем вышел в финал чемпионата Европы в плавании на 1500 метров вольным стилем
Романчук – чемпион Европы на 1500 метрах вольным стилем
Украинец завоевал золото на турнире в Будапеште
19 мая 19:20
Михаил Романчук / фото - LEN
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, Венгрия.
На дистанции 1500 метров вольным стилем украинец показал лучшее время, как в квалификации, так и в финальной части соревнований.
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Напомним, Романчук трижды становился чемпионом Европы. В Глазго в 2018 году он опередил соперников в заплывах на 400 и 800 метров. Тогда на 1500 метров он стал вторым. В 2017 он впервые стал лучшим на континенте на 1500 метров, но на короткой воде.
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