Романчук – чемпион Европы на 1500 метрах вольным стилем

Украинец завоевал золото на турнире в Будапеште

Михаил Романчук / фото - LEN

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, Венгрия.

На дистанции 1500 метров вольным стилем украинец показал лучшее время, как в квалификации, так и в финальной части соревнований.

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Напомним, Романчук трижды становился чемпионом Европы. В Глазго в 2018 году он опередил соперников в заплывах на 400 и 800 метров. Тогда на 1500 метров он стал вторым. В 2017 он впервые стал лучшим на континенте на 1500 метров, но на короткой воде.

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Результаты первого дня чемпионата Европы.