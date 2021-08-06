Романчук: «Если бы не хотел большего, то не был бы на этом уровне»

Титулованный украинец – о выступлении на Играх в Токио





Михаил Романчук / Фото - gettyimages Двукратный призер Олимпийских игр-2020 (серебро и бронза) Михаил Романчук после триумфального выступления в Токио вернулся в Украину.



Титулованный украинский пловец в эфире «UA-Перший» прокомментировал свое выступление в столице Японии.



«Чрезвычайная поддержка. Только благодаря этой поддержке и удалось завоевать ту бронзу, то серебро. Было близко к третьего и четвертому месту, рад, что удалось показать результат. Частично удовлетворен, частично нет. Всегда хочется большего. Если бы не хотел большего, то не был бы на этом уровне. Есть стимул работать дальше, мотивация, есть хорошая команда. Работаем дальше и готовимся».



Напомним, Романчук

Двукратный призер Олимпийских игр-2020 (серебро и бронза)после триумфального выступления в Токио вернулся в Украину.Титулованный украинский пловец в эфирепрокомментировал свое выступление в столице Японии.Напомним, Романчук завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2020 в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем, а также бронзу на 800 м.

Владимир Кириченко