Романчук и Фролов – в финале чемпионата Европы на 800 метрах вольным стилем. Михаил вновь с лучшим временем

Романчук уже принес одно золото в копилку сборной Украины

Михаил Романчук / Фото: LEN

Михаил Романчук и Сергей Фролов вошли в первую восьмерку чемпионата Европы в плавании на 800 метров вольным стилем.



Как и в 1500 м вольным стилем, Романчук показал лучшее время в квалификации (7:48.31). Фролов завершил заплыв с пятым результатом – 7:51.73.

Чемпионат Европы. Мужчины. 800 м. Вольный стиль.

Напомним, что ранее Михаил завоевал золотую медаль в плавании на 1500 м вольным стилем.