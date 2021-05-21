Золото Европы Романчука – съел олимпийского чемпиона и показал, что готов брать медаль в Токио
Романчук и Фролов – в финале чемпионата Европы на 800 метрах вольным стилем. Михаил вновь с лучшим временем
Романчук уже принес одно золото в копилку сборной Украины
13:46
Михаил Романчук / Фото: LEN
Михаил Романчук и Сергей Фролов вошли в первую восьмерку чемпионата Европы в плавании на 800 метров вольным стилем.
Как и в 1500 м вольным стилем, Романчук показал лучшее время в квалификации (7:48.31). Фролов завершил заплыв с пятым результатом – 7:51.73.
Чемпионат Европы. Мужчины. 800 м. Вольный стиль.
Напомним, что ранее Михаил завоевал золотую медаль в плавании на 1500 м вольным стилем.