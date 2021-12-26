Романчук: «Каждая медаль особенная, но эта имеет свое особое место»

Михаил Романчук / фото - Eurosport

Украинский пловец Михаил Романчук прокомментировал свою бронзу на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, заявив, что это самая важная медаль в его карьере на данный момент.

Был чрезвычайно сложный постолимпийский период – не буду вдаваться в детали. Но это был чрезвычайно трудный период для меня. И я очень счастлив, что удалось завоевать бронзовую награду и показать довольно неплохой результат.

С чем были связаны проблемы? Со здоровьем и не только. Трудно было и физически, и морально. Это очень тяжелый период, один из самых сложных периодов вообще в моей жизни. Конечно, хотелось показать все, на что способен, хотя мы проделали не такой большой объем работы, как могли бы. Но это чемпионат мира, здесь нужно показывать результат: готов ты или нет.

Поэтому я благодарен, что есть результат, есть медаль. Мы анализировали с тренером, что со всей подготовки нам удалось выполнить 30-40% запланированного, поэтому такой результат – есть к чему стремиться и показывать хорошие результаты в будущем».