Романчук обошел Пальтриньери, но это всего лишь бронза ЧМ на короткой воде

Золото забрал немец Флориан Веллброк

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Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу чемпионата мира на короткой воде (25-метровый бассейн) на дистанции 1500 метров вольным стилем.

В финале украинец показал время 14:11.47 минут. Его обошли представитель Туниса Ахмед Хафнауи и установивший новый мировой рекорд немец Флориан Веллброк. Четвертым финишировал итальянец Грегорио Пальтриньери.

Результаты финала:

На Олимпийских играх-2020 в Токио Романчук завоевал серебро на длинной воде (50-метровый бассейн) на дистанции 1500 м. Опередивший его американец Роберт Финк участие на этом чемпионате мира не принимает.

Напомним, Романчук занял второе место в рейтинге лучших атлетов Украины в уходящем году.