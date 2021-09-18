Романчук: «После бронзы Токио-2020 была полная печаль»

Украинский пловец рассказал о первых эмоциях после завоевания олимпийской медали

Фото: Al Bello/Getty Images

Украинский пловец Михаил Романчук на Youtube-канале «Бегущий банкир» признался, что сначала очень сильно расстроился из-за того, что в олимпийском заплыве Токио-2020 на 800 метров завоевал только бронзовую медаль:

«Я вообще думал, что финишировал вторым, а оказалось – третьим. В тот момент 15 минут до награждения была печаль полная. Это не то, к чему я шел, не то, чего я хотел и не то, зачем я приехал. Было интересно посчитать, что до золота 5 десятых, до четвертого места – 2 десятых. Лучше бронза, чем «дерево». На пьедестале уже, когда подносили медаль, чувствовалась ответственность, чувствовалась проделанная работа и то, что не зря сюда приехали».

Напомним, после бронзы Романчук выиграл серебро на дистанции 1500 м.