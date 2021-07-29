Снова бронза! Михаил Романчук стал третьим в олимпийском финале 800 м вольным стилем
Романчук принес Украине первую за 17 лет медаль в плавании на Олимпиаде
На последних трех Играх украинские пловцы оставались без призовых мест
07:45
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Михаил Романчук / фото - Getty Images
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.
Это первая медаль Украины на Олимпиаде в плавании с 2004 года. В Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016 украинцы остались без медалей.
Всего у Украины теперь 8 олимпийских медалей в плавании, включая четыре золота Яны Клочковой, 2 серебра и 2 бронзы.