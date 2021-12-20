Романчук с лучшим результатом в квалификации вышел в финал ЧМ на короткой воде

Двукратный призер ОИ превзошел Флориана Веллброка и Грегорио Пальтриньери

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Украинский пловец Михаил Романчук вышел в финал чемпионата мира на короткой воде (25-метровый бассейн) на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинец показал время 14:24.76 – лучший результат среди всех участвовавших. 25-летний Романчук в квалификации превзошел двух своих постоянных конкурентов Флориана Веллброка (14:25.79) и Грегорио Пальтриньери (14:28.11).

Шесть пловцов, квалифицировавшихся в финал:

Финал пройдет завтра, 21 декабря.

Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио Романчук завоевал серебро на длинной воде на дистанции 1500 м (50-метровый бассейн). Опередивший его американец Роберт Финк участие на этом чемпионате мира не принимает.