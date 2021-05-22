Романчук выиграл второе золото на чемпионате Европы

Фролов не смог попасть в тройку лучших

Михаил Романчук / фото - Twitter LEN

На чемпионате Европы по водным видам спорта Михаил Романчук завоевал еще одну золотую медаль. На дистанции 800 метров вольным стилем украинец показал лучшее время.

Эта дистанция уже покорялась 24-летнему уроженцу Ровно 3 года назад на континентальном первенстве в Глазго, Шотландия.

Михаил вновь обогнал олимпийского чемпиона Грегори Пальтриньери. Другой финалист из Украины Сергей Фролов финишировал последним.

На соревнованиях в Будапеште, Венгрия, Романчук ранее выиграл финальный заплыв на 1500 метров.