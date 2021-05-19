Романчук: «Я особенно доволен победой, потому что 2 года не плавал на 1500 метров»

Украинец стал чемпионом Европы

Михаил Романчук / фото - Swim Swam

Трехкратный чемпион Европы Михаил Романчук высказался о завоевании золотой медали на турнире в Будапеште, Венгрия. Украинец отметил в комментарии пресс-службе соревнований, что не собирается останавливаться на достигнутом.