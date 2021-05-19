Романчук – чемпион Европы на 1500 метрах вольным стилем
Романчук: «Я особенно доволен победой, потому что 2 года не плавал на 1500 метров»
Украинец стал чемпионом Европы
19 мая 20:38
Михаил Романчук / фото - Swim Swam
Трехкратный чемпион Европы Михаил Романчук высказался о завоевании золотой медали на турнире в Будапеште, Венгрия. Украинец отметил в комментарии пресс-службе соревнований, что не собирается останавливаться на достигнутом.
«Я очень доволен этим результатом, особенно потому, что два года не плавал на 1500 метров. Я очень доволен этим, мы проделали большую работу, но еще многое предстоит сделать, чтобы быть лучшими в этой сфере».
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