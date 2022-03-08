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Российские террористы разбомбили единственный в Харькове олимпийский бассейн

Очередной выстрел по «военному» объекту
Плавание
08 марта 19:17
Российские террористы разбомбили единственный в Харькове олимпийский бассейн
«Акварена» до «русского мира» / Фото: ksnip.org.ua

Михаил Романчук в своем Instagram сообщил о бомбардировке единственного в Харькове бассейна, соответствующего Олимпийским стандартам, – «Акварены»:

Наш бассейн…

Напомним, что отец пловца в Нацгвардии защищает Украину от российского вторжения.

Олег Шумейко-младший
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