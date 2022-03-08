Белодед – о нападении россии: «Пришел монстр, который разрушил все»
Российские террористы разбомбили единственный в Харькове олимпийский бассейн
Очередной выстрел по «военному» объекту
08 марта 19:17
«Акварена» до «русского мира» / Фото: ksnip.org.ua
Михаил Романчук в своем Instagram сообщил о бомбардировке единственного в Харькове бассейна, соответствующего Олимпийским стандартам, – «Акварены»:
Наш бассейн…
Напомним, что отец пловца в Нацгвардии защищает Украину от российского вторжения.
Комментарии 0