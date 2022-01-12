Скончался бронзовый призер Игр в Москве-80 Владимир Долгов

Легендарный украинский пловец умер после тяжелой и продолжительной болезни

Владимир Долгов / Фото - sportrbc.ru

Бронзовый призер Олимпийских игр в Москве-1980 по плаваниюумер в возрасте 61 года. Об этом на своеме сообщила Всероссийская федерация плавания.Долгов родился в Харькове и являлся воспитанником местной школы плавания «Динамо».Скончался Долгов 10 января после тяжелой и продолжительной болезни.Долгов выигрывал бронзу Олимпиады-80 на дистанции 100 м на спине, становился чемпионом СССР на дистанции 200 м на спине (1979) и в комбинированной эстафете 4×100 м (1982, 1983).