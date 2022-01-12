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Скончался бронзовый призер Игр в Москве-80 Владимир Долгов
Легендарный украинский пловец умер после тяжелой и продолжительной болезни
08:21
Владимир Долгов / Фото - sportrbc.ruБронзовый призер Олимпийских игр в Москве-1980 по плаванию Владимир Долгов умер в возрасте 61 года. Об этом на своем официальном сайте сообщила Всероссийская федерация плавания.
Долгов родился в Харькове и являлся воспитанником местной школы плавания «Динамо».
Скончался Долгов 10 января после тяжелой и продолжительной болезни.
Долгов выигрывал бронзу Олимпиады-80 на дистанции 100 м на спине, становился чемпионом СССР на дистанции 200 м на спине (1979) и в комбинированной эстафете 4×100 м (1982, 1983).
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