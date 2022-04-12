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Стронгмен. Чемпионат Украины 2020

Стань победителем аукциона помощи Украине и получили золотую медаль Паралимпиады!

Шестая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine
Плавание
17:05
Стань победителем аукциона помощи Украине и получили золотую медаль Паралимпиады!

Один из самых титулованных паралимпийцев Украины Евгений Богодайко решил помочь стране и пожертвовал свою золотую медаль для аукциона от  Parimatch Ukraine. 

Это действительно уникальный лот. "Золото" Евгений заработал в сверхсложной борьбе в финальном заплыве брассом в Токио. Судьбу  золотой медали определили доли секунды и именно Евгений боролся до конца и стал чемпионом.  Это настоящая победа Украины в мире. 

Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев.  

Аукцион проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена — 15 тысяч  гривен). Аукцион продлится 1 неделю, победит ставка с наибольшей суммой.  

Напомним, это уже шестая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители предыдущих аукционов перевели средства для помощи Украине и уже получили свои призы. Общая сумма собранных средств составляет 292 тыс грн. 

 

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