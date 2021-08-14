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Тренер Романчука: «Спрашивал Михаила, хочет ли он меня сменить как тренера»

Петр Нагорный рассказал о совместной работе с украинским пловцом
Olympics Токио-2020
17:15
Тренер Романчука: «Спрашивал Михаила, хочет ли он меня сменить как тренера»
Михаил Романчук / фото - Reuters

Петр Нагорный, тренер двукратного призера Олимпиады в Токио Михаила Романчука, рассказал об их совместной работе.

«В 2020 году стало известно о переносе Олимпиады. Это наложило свой отпечаток.

Я всегда Романчуку говорил: «Я руковожу процессом, а ты просто его выполняешь». Я сказал ему: «Можем дать тебе отдохнуть. Я совершенно не уверен в том, каким ты выйдешь после этого. Эти наработки, которые ты выполнял в течение многих лет, можно потом просто не восстановить». 

Сейчас Олимпийские игры показали, что некоторые атлеты, которые не плавали, выступили весьма посредственно.

Когда начинался сезон-2020, я говорил так: «Возможно, ты хочешь меня сменить как тренера? Может, я исчерпал себя?» Потому что он уже взрослый человек. Я говорю, что смена тренера – это нормально. Это опыт, каждый тренер имеет свою какую-то черту. Он сказал: «Нет, мы продолжаем работать вместе».

Нам мэр Хмельницкого дал добро на подготовку, дал возможность тренироваться. Мне пришлось приехать в Хмельницкий, ведь Михаил там жил с женой.

Было непросто – мы не имели определенной какой-то цели. Но как-то я находил слова поддержки, убеждения.

В определенный момент было очень сложно, я даже начал разочаровываться. Но в сентябре мы с ним снова поговорили на повышенных тонах. Предлагал Михаилу некоторые варианты, но все же мы остались работать вместе.

Романчук все задания на сезон выполнил неплохо. Возможно, хотелось бы лучше, но я доволен тем, что на 800 метрах у нас есть медаль.

В 2019 году мы ехали в Южную Корею на чемпионат мира за двумя медалями, а вернулись с одной. 

Радует то, что я нашел нужные слова, за сутки до основной дистанции настроил так, чтобы Михаил был другим. Сейчас у нас две медали – я этим доволен. Считаю, что это еще один шаг вперед».

Михаил Романчук прокомментировал свое выступление на Олимпийских Играх в Токио.

Источник: suspilne.media Рене Тер Велде
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Михаил Романчук

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