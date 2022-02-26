Юлия Левченко: «На нас напала россия. С*ки! Как вы могли? Беларусь помогает. Вторые с*ки»
Украинский призер ОИ помогает беженцам найти жилье в Ровно
Об этом Михаил Романчук сообщил у себя в Instagram
13:48
Фото: Instgram Романчука
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио, пловец Михаил Романчук в Instagram запостил несколько патриотических «сторис», а также предложил помощь нуждающемся в поисках жилья в городе Ровно.
«На нас напала россия. С*ки! Как вы могли? Беларусь помогает. Вторые с*ки», – слова титулованной украинской легкоатлетки о вероломной военной атаке россии на Украину.
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