Бех-Романчук: «Хочу подякувати всім українцям, які вболівали за мене на стадіоні. Я була щаслива мати таку підтримку»
Украинский рекордсмен назначен членом комитета атлетов Европейской лиги плавания
Андрей Говоров сообщил об этом в своем Instagram
10:00
Андрей Говоров
Мировой рекордсмен в плавании баттерфляем на дистанции 50 м Андрей Говоров назначен членом комитета атлетов Европейской лиги плавания (LEN) – европейского органа управления водными видами спорта – на 2022-2024 годы. Украинский пловец сообщил об этом в своем Instagram.
«Рад сообщить, что я был назначен членом комитета атлетов Европейской лиги плавания.
С нетерпением жду возможности представить европейское плавание и делать наш спорт лучше!»
Андрей Говоров завоевал серебро континентального первенства.
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