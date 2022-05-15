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Украинский рекордсмен назначен членом комитета атлетов Европейской лиги плавания

Андрей Говоров сообщил об этом в своем Instagram
Плавание
10:00
Украинский рекордсмен назначен членом комитета атлетов Европейской лиги плавания
Андрей Говоров

Мировой рекордсмен в плавании баттерфляем на дистанции 50 м Андрей Говоров назначен членом комитета атлетов Европейской лиги плавания (LEN) – европейского органа управления водными видами спорта – на 2022-2024 годы. Украинский пловец сообщил об этом в своем Instagram.

«Рад сообщить, что я был назначен членом комитета атлетов Европейской лиги плавания.

С нетерпением жду возможности представить европейское плавание и делать наш спорт лучше!»

Андрей Говоров завоевал серебро континентального первенства.

Рене Тер Велде
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