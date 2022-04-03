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Украинский рекордсмен: «Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо»

39-й день идет полномасштабная война на территории Украины
Плавание
03 апреля 16:49
Украинский рекордсмен: «Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо»
Фото: Getty Images

Мировой рекордсмен в плавании баттерфляем на дистанции 50 м Андрей Говоров уверен в победе Украины:

Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо, когда я думаю о том, что представляю нашу Великую и Любимую Украину…

Мы победим!

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный не считает себя героем, ведь он не убивает оккупантов на передовой.

Олег Шумейко-младший
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Новости: Плавание

Украинский рекордсмен: «Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо»
Украинский рекордсмен: «Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо»
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