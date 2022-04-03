Виталий Кличко: «ВСУ разрушили миф о непобедимой российской армии»
Украинский рекордсмен: «Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо»
39-й день идет полномасштабная война на территории Украины
03 апреля 16:49
Фото: Getty Images
Мировой рекордсмен в плавании баттерфляем на дистанции 50 м Андрей Говоров уверен в победе Украины:
Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо, когда я думаю о том, что представляю нашу Великую и Любимую Украину…
Мы победим!
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный не считает себя героем, ведь он не убивает оккупантов на передовой.