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В Полтаве достроили бассейн, строительство которого продолжалось более 10 лет

За последний год построили 50% арены

Плавание
11:46
В Полтаве достроили бассейн, строительство которого продолжалось более 10 лет

В Полтаве в рамках проекта «Велике будівниство» достроили спорткомплекс водных видов спорта «Акварена». Об этом сообщил новый глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, который с 2019-го возглавлял Полтавскую область.

Строительство спорткомплекса продолжалось более десяти лет, большую часть из которых он находился в замороженном состоянии.

«Более 10 лет «бассейн на Петра Юрченко», как раньше называли это здание, был классическим городским долгостроем. Спорткомплекс то строили, то сносили, то по нескольку раз передавали с баланса области на город и наоборот. Дети, ожидавшие новый бассейн, успели вырасти.

Программа Президента Владимира Зеленского большое строительство дала долгострою шанс на жизнь. Меньше года понадобилось нам, чтобы полностью завершить работы в здании, которое было готово лишь наполовину».

Отметим, что в спорткомплексе находятся бассейны на 50, 25 и 6,5 метров, тренажерный зал, трибуны и столовая.


Напомним, ранее сообщалось, что в рамках «Великого будівництва» построят 19 новых ледовых арен.

Карен Агабекян
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Теги

Велике будівництво бассейны

Комментарии 1

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26 декабря 2021г. 14:48
Ой какой красавец зе)И фопов нагнул,и за огород налог ввел,и басейн достроил на наши деньги!Проголосую за него в следующий раз!Тоже хочу на перепись дебилов
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