В Полтаве достроили бассейн, строительство которого продолжалось более 10 лет

За последний год построили 50% арены





В Полтаве в рамках проекта «Велике будівниство» достроили спорткомплекс водных видов спорта «Акварена». Об этом сообщил новый глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, который с 2019-го возглавлял Полтавскую область.



Строительство спорткомплекса продолжалось более десяти лет, большую часть из которых он находился в замороженном состоянии.

«Более 10 лет «бассейн на Петра Юрченко», как раньше называли это здание, был классическим городским долгостроем. Спорткомплекс то строили, то сносили, то по нескольку раз передавали с баланса области на город и наоборот. Дети, ожидавшие новый бассейн, успели вырасти. Программа Президента Владимира Зеленского большое строительство дала долгострою шанс на жизнь. Меньше года понадобилось нам, чтобы полностью завершить работы в здании, которое было готово лишь наполовину».

Отметим, что в спорткомплексе находятся бассейны на 50, 25 и 6,5 метров, тренажерный зал, трибуны и столовая.





Напомним, ранее сообщалось, что в рамках «Великого будівництва» построят 19 новых ледовых арен.