«Ваше молчание – это знак поддержки смертей и геноцида украинцев!» Романчук обратился к международной федерации плавании
Российские спортсмены появились на концерте-митинге в москве с буквой Z на груди
12:15
Михаил Романчук
Титулованный пловец Михаил Романчук в своем Instagram-аккаунте обратился к международной федерации плавания, опубликовав фото российских спортсменов с буквой Z на груди:
«Пока вы молчите, международная аматорская федерация плавания, российские спортсмены поддерживают войну в моей стране. Ваше молчание –это знак поддержки смертей и геноцида украинцев. Пока они (россияне) тренируются, в моей стране уже уничтожено 3 бассейна. Пока они спят в своих кроватях, мой тренер и мой отец пополнили ряды Национальной гвардии и защищают Украину и днем, и ночью!»
Ранее XSPORT.ua опубликовал очередной призыв дзюдоистки Дарьи Белодед к прекращению военных действий на территории Украины.
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