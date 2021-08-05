Владислав Бухов: «Как тягаться с Дресселом? Тяжело, но он такой же обычный человек, как и я»

Украинец уверен, что продолжит прогрессировать и вскоре будет бороться за медали

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Владислав Бухов / Фото - by Clive Rose/Getty Images

В 2019 году он выиграл юниорский чемпионат мира, в 2020 установил юниорский мировой рекорд, а в 2021 – в возрасте 19 лет съездил на свои первые Олимпийские игры. И как съездил.

Владислав Бухов выступал в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем. В столице Японии он показал два своих лучших результата в карьере, в предварительных заплывах обновив личный рекорд.

В полуфинал Олимпиады Бухов вышел с пятым лучшим временем среди всех участников, но удержать столь высоко задранную планку не удалось – от финала украинца отделили всего 0,05 секунды.

После возвращения в Киев он пообщался с XSPORT.ua, рассказал об опыте, который получил на этой Олимпиаде и о выводах, которые он успел сделать.

Каково оно, съездить на первые Олимпийские игры в жизни, какой это опыт?

Для меня это была первая Олимпиада – прекрасный опыт, как соревновательный, так и олимпийский. Ведь Игры не похожи ни на одни другие соревнования. Все спортсмены живут в одном месте: легкая атлетика, плавание, гимнастика. Плавать с мировыми звездами – это тоже мой первый глобальный подобный опыт. Это тоже в будущем должно мне помочь.

Приехал я в Киев 2 августа ночью. И потом целый день дома лежал отдыхал, потому что мы 30 часов были в дороге. Приехал уставший – целый день просто спал, смотрел фильмы, ничем не занимался – отдыха, грубо говоря.

А теперь уже вот – пошел в бассейн.

На Олимпиаде все живут в олимпийской деревне. Удалось с кем-то из мировых топов познакомиться, пообщаться?

Кстати, ни с кем, наверное, и не знакомился. Но все спортсмены высокого уровня, звезды, они себя в жизни обычно ведут – простые люди, хорошие. Они не ведут себя так, будто у них корона на голове. Они такие же, как и ты: общаются так же, как и ты, кушают в столовой, у них нет ничего такого звездного.

Но они успешны в своем деле – как спортсмены.

Какой опыт тебе удалось добыть на Олимпиаде, ты говорил, что это одна из важнейших задач для тебя?

Да, мне все понравилось. Соревнования, для меня конкретно, прошли успешно. Я улучшил свой личный рекорд – это тоже была одна из самых главных целей. Ну и опыт – я его получил. Я попал в полуфинал, плыл со спортсменами, которые являются звездами мирового плавания. Это прекрасный опыт – впервые с ними соревнования, выступать в одном заплыве.

Владислав Бухов на юниорском чемпионате мира / Фото - by Ian MacNicol/Getty Images

Это, скорее, не одно какое-то мгновение, это целая Олимпиада. Это одно большое воспоминание. Нет какого-то одного конкретного в памяти воспоминания, которое прям «Вау!». Нет, это все пройденный путь – он успешный и приятный.

Много говорили, что японцы против Олимпиады. Это ощущалось?

Нет. Такого вообще не было. Японцы нас поддерживали. Мы когда ехали в бассейн на автобусе, то они нам махали, обычные прохожие. Все улыбались. Все было прекрасно.

Давай о соревнованиях. Ты ожидал, что так выступишь в предварительных заплывах – выиграл свой, обновил личный рекорд, показал пятое время среди всех участников?

Главная цель была – улучшить свой личный рекорд. Он был 21,9 с (стал 21,73 с). Я понимал, что, если чуть-чуть улучшу, то есть шанс попасть в полуфинал. То есть, я просто делал все, чтобы улучшить свой рекорд – а там, как будет, так будет. Не было конкретной цели стать пятым после хитов. Просто нужно было сделать свое дело и быть спокойным.

Конечно.

Как это воспринималось? Это давило или расслабляло, с какими мыслями ты подходил к полуфиналу?

Я иду по деревне, когда проплыл и думаю – шансы попасть в финал есть, нужно все для этого сделать. Вот и все. А обдумывал ли я какое-то действие, которое меня улучшит – такого нет. Просто спокойно идешь, кушаешь, занимаешься и думаешь: «Окей, есть шансы попасть в восьмерку. Сделаю все для этого». Вот так.

0,05 секунды отделили тебя от финала. Насколько это много или мало на дистанции 50 метров вольным стилем?

Это, скорее, что-то среднее. Это и не очень мало, и не очень много.

Ты видишь за счет чего можешь продолжить прогрессировать, улучшать результаты?

Да, конечно. Вижу: старт, дистанционная скорость – еще много чего есть.

Ты был самым младшим участником полуфинала. Это играло какую-то роль?

На самом деле, нет. Потому что я понимаю, что мне 19 лет, мы стоим все в call-room, идем на заплыв – и мы все с ними одинаковые. Да, мне 19, ему 26 лет, условно, но нет большой разницы – мы все во взрослом спорте.

Я уже прошел юниорский спорт, для меня уже все одинаковые, хоть тебе 19 или 40 лет. Между нами нет никакой разницы.

Но, понятно, что когда ему 25 лет, а тебе – 19, то физически, чисто по науке, он сильнее меня. Я понимаю, что есть еще у меня какой-то запас, чисто моей молодости, от того, что я только пришел во взрослый спорт.

Каково это, плыть вместе с Калебом Дресселом? У него семь золотых медалей Олимпийских игр – он живая легенда плавания. Как с ним тягаться?

Ну, тяжело. Но он такой же обычный человек, как и я. Просто он смог установить много рекордов, стал героем плавания – это все классно. Но он все равно остается таким, как я, как ты. Это все не делает его каким-то суперособенным.

Он знает, как плавать быстро, он профессионал своего дела – это все да. И плыть с ним – это прекрасный опыт, прекрасная практика, которая стоит очень дорого. На самом-то деле.

Калеб Дрессел

Ну да.

Михаил Романчук говорил, что для него после Олимпийских игр-2016 все полностью поменялось. Для тебя Токио может стать каким-то переломным моментом?

Нет. Это просто особенные соревнования. Но прям, чтобы это какой-то переломный момент, который что-то поменяет – нет. Мы будем дальше идти с тренером, так же работать, улучшать свой личный рекорд. Главное – чтобы был какой-то личный прогресс. Тогда ты понимаешь, что идешь по правильному пути, просто от того, что ты сам растешь.

Тогда рано или поздно ты все же попадешь в тройку. И все будет норм.

Ты выступал на этих Играх на одной дистанции. Есть в планах в Париже плавать уже больше?

Не знаю. Мы еще с тренером это не обсуждали. Еще рано об этом думать. Только закончились соревнования, нужно как-то ментально отдохнуть от них, не думать о тренировках – просто отдохнуть, а уже потом с новыми силами и чистой головой думать что делать, как плыть.