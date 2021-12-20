Чемпионат Европы-2021 на короткой воде состоится на месяц раньше
WADA разрешило провести ЧМ по плаванию на короткой воде-2022 в Казани
Однако, есть интересный момент
09:59
Плавание / Фото - olympics.nbcsports.comВсемирное антидопинговое агентство (WADA) дало добро на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани, который состоится с 17 по 22 декабря 2022 года. Об этом сообщает Insidethgames.
Примечательно, что турнир начнется через сутки после того, как закончится двухлетняя дисквалификация команды России за допинговый скандал.
Напомним, 16 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Россию на два года. По решению CAS, за это время страна не может принимать крупные международные турниры.
Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, что не видит проблем с проведением турнира. По его словам, федерация обращалась в WADA, и агентство разрешило проводить планетарный форум на территории России.
Ранее сборная Украины отказалась ехать на чемпионат Европы в Россию.
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