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Тема дня«Забыли» про Денискина и обещании договариваться с клубами. ФХУ и IIHF очень по-разному рассказали о визите Тардифа в Украину
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03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
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WADA разрешило провести ЧМ по плаванию на короткой воде-2022 в Казани

Однако, есть интересный момент
Плавание
09:59
WADA разрешило провести ЧМ по плаванию на короткой воде-2022 в Казани
Плавание / Фото - olympics.nbcsports.com
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало добро на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани, который состоится с 17 по 22 декабря 2022 года. Об этом сообщает Insidethgames.

Примечательно, что турнир начнется через сутки после того, как закончится двухлетняя дисквалификация команды России за допинговый скандал.

Напомним, 16 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Россию на два года. По решению CAS, за это время страна не может принимать крупные международные турниры.

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, что не видит проблем с проведением турнира. По его словам, федерация обращалась в WADA, и агентство разрешило проводить планетарный форум на территории России.

Ранее сборная Украины отказалась ехать на чемпионат Европы в Россию.

Владимир Кириченко
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