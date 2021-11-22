Песоцкий не смог выйти в четвертьфинал чемпионата мира
Известен состав сборной Украины на ЧМ-2021
В Хьюстоне выступят шесть теннисистов
22 ноября 19:30
Фото: НОК Украины
С 23 по 29 ноября в Хьюстоне, США, пройдет чемпионат мира по настольному теннису.
Украина на турнир делегировал шестерых игроков.
Женщины: Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова, Соломия Братейко.
Мужчины: Коу Лей, Ярослав Жмуденко, Евгений Прищепа.
Напомним, на Олимпийских играх-2020 в Токио ни один представитель Украины не пробился дальше второго круга.
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