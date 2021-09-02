Остапченко стал бронзовым медалистом Паралимпиады-2020
Украинские теннисисты выиграли медаль на Паралимпиаде в Токио
Еще одно серебро упало в копилку сборной
2 сентября 14:14
Виктор Дидух / фото - Getty Images
Украинские спортсмены Юрий Дидух и Максим Николенко уступили представителям Китая Чжао Шуай и Пэй Вэйнань в финале Паралимпиады-2020 по настольному теннису.
Украинцы завоевали серебряную медаль в парном разряде, уступив соперникам в двух партиях.
Отметим, что в классе 9-10 украинцы также смогли выиграть награду.
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