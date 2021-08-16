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Слабонервным не смотреть. Участника Олимпиады жестоко избила банда на улице

Ирландский тхэквондист является открытым геем
Тхэквондо
17:35
Слабонервным не смотреть. Участника Олимпиады жестоко избила банда на улице
Джек Вулли / Фото: INPHO

Участник Олимпийских игр-2020 в тхэквондо Джек Вулли подвергся ужасающему нападения. Об этом ирландец, который является открытым геем, сообщил в своем Instagram:

В пятницу, 13 августа, я пошел поужинать со своим другм. Мы посиедил в ресторане, после чего возвращались по набережной. Там мы подверглись нападению банды из около 12 человек около 20-и лет – один из парней ударил меня в лицо, когда я проходил мимо него. После этого они продолжили свой забег, нападая и на других жителей.

К счастью, мне удалось остаться в сознании и вызвать скорую помощь. Теперь мне предстоит операция на ротовой полости. А вот одному мужчине, насколько я слышал, не повезло – он умер вследствие ножевого ранения.

Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка.

Олег Шумейко-младший
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драка

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