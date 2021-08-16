Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка
Слабонервным не смотреть. Участника Олимпиады жестоко избила банда на улице
Ирландский тхэквондист является открытым геем
17:35
Джек Вулли / Фото: INPHO
Участник Олимпийских игр-2020 в тхэквондо Джек Вулли подвергся ужасающему нападения. Об этом ирландец, который является открытым геем, сообщил в своем Instagram:
В пятницу, 13 августа, я пошел поужинать со своим другм. Мы посиедил в ресторане, после чего возвращались по набережной. Там мы подверглись нападению банды из около 12 человек около 20-и лет – один из парней ударил меня в лицо, когда я проходил мимо него. После этого они продолжили свой забег, нападая и на других жителей.
К счастью, мне удалось остаться в сознании и вызвать скорую помощь. Теперь мне предстоит операция на ротовой полости. А вот одному мужчине, насколько я слышал, не повезло – он умер вследствие ножевого ранения.
Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка.