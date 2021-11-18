Джокович уверенно обыграла Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира
«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира
Первая ракетка мира гарантировал себе место в полуфинале
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл Андрея Рублева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР (6:3, 6:2). В послематчевом интервью пресс-службе ATP Джокович подвел итоги этого поединка.
«Понимал, что мне нужно действовать собранно. Однако я сразу проиграл свою подачу, как и в стартовом поединке. Такое начало не назовёшь удачным.
К счастью, я смог сделать обратный брейк. На старте встречи мы оба волновались, допускали ошибки. Но при счете 4/3 я сумел найти правильные удары. После победы в первой партии я начал играть раскованно и стабильно. Здорово подавал, что мне очень помогло.
Рублеву трудно перестраиваться, если матч идет не по плану. Мне удалось вывести его из зоны комфорта. В целом, я доволен этим поединком».
Напомним, Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР.
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