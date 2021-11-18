Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира

Первая ракетка мира гарантировал себе место в полуфинале
Теннис ATP
09:40
«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл Андрея Рублева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР (6:3, 6:2). В послематчевом интервью пресс-службе ATP Джокович подвел итоги этого поединка.

«Понимал, что мне нужно действовать собранно. Однако я сразу проиграл свою подачу, как и в стартовом поединке. Такое начало не назовёшь удачным.

К счастью, я смог сделать обратный брейк. На старте встречи мы оба волновались, допускали ошибки. Но при счете 4/3 я сумел найти правильные удары.  После победы в первой партии я начал играть раскованно и стабильно. Здорово подавал, что мне очень помогло. 

Рублеву трудно перестраиваться, если матч идет не по плану. Мне удалось вывести его из зоны комфорта. В целом, я доволен этим поединком».

Напомним, Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джокович уверенно обыграла Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира
Джокович уверенно обыграла Рублева и вышел в полуфинал Итогового турнира
Теннис ATP
17 ноября 16:30
14-кратный чемпион «Шлемов»: «Достижения Джоковича доказывают, что именно он величайший теннисист в истории»
14-кратный чемпион «Шлемов»: «Достижения Джоковича доказывают, что именно он величайший теннисист в истории»
Теннис ATP
16 ноября 18:10
Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира
Рууд после поражения Джоковичу понял, почему серб является первой ракеткой мира
Теннис ATP
16 ноября 13:40
Видеообзор второго игрового дня на Итоговом турнире АТР
Видеообзор второго игрового дня на Итоговом турнире АТР
Теннис ATP
16 ноября 10:41
Киргиос: «Без Федерера не было бы ни Надаля, ни Джоковича»
Киргиос: «Без Федерера не было бы ни Надаля, ни Джоковича»
Теннис ATP
15 ноября 22:45
Видеообзор матча Джокович – Рууд
Видеообзор матча Джокович – Рууд
Теннис ATP
15 ноября 18:45

Новости: Теннис

Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
Крейчикова и Синякова выиграли Итговый турнир WTA в парном разряде
WTA
11:59
Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»
Рууд: «У меня пока ни разу не получилось обыграть Рублева»
ATP
10:58
«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира
«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира
ATP
09:40
Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
Мугуруса: «Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой»
WTA
08:58
Циципас: «Надеюсь, что снова смогу демонстрировать свой максимум»
Циципас: «Надеюсь, что снова смогу демонстрировать свой максимум»
ATP
08:54
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
Мугуруса стала триумфатором Итогового турнира WTA в Гвадалахаре
ATP
07:57
Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР
Рууд одержал дебютную победу на Итоговом турнире АТР
ATP
07:18
Свитолина рассказала, что ей предлагали «слить» официальный матч
Свитолина рассказала, что ей предлагали «слить» официальный матч
WTA
17 ноября 20:17
Свитолина рассчитывала в этом сезона выиграть турнир Большого шлема
Свитолина рассчитывала в этом сезона выиграть турнир Большого шлема
WTA
17 ноября 18:33
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
66
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Восхождение короля. Как Ломаченко красивой комбинацией уложил спать чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:45
1
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Вот это да! Жена Гусева отметила развод горячей фотосессией
Футбол В Украине
14 ноября 11:30
4
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости