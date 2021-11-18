«Мне удалось вывести Рублева из зоны комфорта». Джокович подвел итоги второго матча Итогового турнира

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл Андрея Рублева в матче второго тура группового этапа Итогового турнира АТР (6:3, 6:2). В послематчевом интервью пресс-службе ATP Джокович подвел итоги этого поединка.

К счастью, я смог сделать обратный брейк. На старте встречи мы оба волновались, допускали ошибки. Но при счете 4/3 я сумел найти правильные удары. После победы в первой партии я начал играть раскованно и стабильно. Здорово подавал, что мне очень помогло.

Рублеву трудно перестраиваться, если матч идет не по плану. Мне удалось вывести его из зоны комфорта. В целом, я доволен этим поединком».