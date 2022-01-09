Прощание Стаховского и дебют Сачко. Известны соперники украинских теннисистов в квалификации Australian Open
10 января стартует квалификация Australian Open. Когда играют украинцы?
В первый игровой день на корт выйдут четыре представителя Украины
09 января 14:25
Фото: Getty Images
10 января начнется квалификация первого турнира серии Большого шлема в сезоне – Australian Open.
За право сыграть в основной сетке поборются семь представителей Украины: три в мужском одиночном разряде и четыре – в женском.
Расписание матчей украинцев 10 января:
Начало игрового дня в 1:00 по Киеву
Корт 3
1-й запуск
Катерина Бондаренко (Украина) – Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия)
Корт 12
2-й запуск
Дарья Снигур (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай)
Корт 15
3-й запуск
Виталий Сачко (Украина) – Зизу Бергс (Бельгия)
Корт 17
5-й запуск
Илья Марченко (Украина) – Есукэ Ватануки (Япония)
Напомним, в основную сетку Открытого чемпионата Австралии напрямую попали четыре украинские теннисистки.
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