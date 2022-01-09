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10 января стартует квалификация Australian Open. Когда играют украинцы?

В первый игровой день на корт выйдут четыре представителя Украины
Теннис Grand Slam
09 января 14:25
10 января стартует квалификация Australian Open. Когда играют украинцы?
Фото: Getty Images

10 января начнется квалификация первого турнира серии Большого шлема в сезоне – Australian Open.

За право сыграть в основной сетке поборются семь представителей Украины: три в мужском одиночном разряде и четыре – в женском.

Расписание матчей украинцев 10 января:

Начало игрового дня в 1:00 по Киеву

Корт 3

1-й запуск

Катерина Бондаренко (Украина) – Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия)

Корт 12

2-й запуск

Дарья Снигур (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай)

Корт 15

3-й запуск

Виталий Сачко (Украина) – Зизу Бергс (Бельгия)

Корт 17

5-й запуск

Илья Марченко (Украина) – Есукэ Ватануки (Япония)

Напомним, в основную сетку Открытого чемпионата Австралии напрямую попали четыре украинские теннисистки.

Сергей Остапенко
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Теги

Илья Марченко Катерина Бондаренко Дарья Снигур Виталий Сачко

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