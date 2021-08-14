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17-летняя Гауфф вылетела на четвертьфинальной стадии турнира в Монреале

Американка не справилась с давлением со стороны итальянки Джорджи
Теннис WTA
10:39
17-летняя Гауфф вылетела на четвертьфинальной стадии турнира в Монреале
Кори Гауфф / Фото - essentiallysports
24-я ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф проиграла итальянке Камиле Джорджи в четвертьфинале турнира в Монреале со счетом 4:6, 6:7(2).

Матч продлился 1 час 41 минуту. За это время 17-летняя Гауфф трижды брала подачу соперницы, сделала пять эйсов и шесть двойных ошибок. В свою очередь, 71-й номер рейтинга WTA реализовала четыре брейк-пойнта и выполнила один эйс. 

В личных встречах теннисисток счет стал равным – 1:1.

В поединке за выход в финал турнира National Bank Open Джорджи встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Накануне чешка Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:4, 6:0.
Владимир Кириченко
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Теги

Кори Гауфф Монреаль (WTA) Камила Джорджи

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