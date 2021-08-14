Гауфф пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за COVID-19
17-летняя Гауфф вылетела на четвертьфинальной стадии турнира в Монреале
Американка не справилась с давлением со стороны итальянки Джорджи
Кори Гауфф / Фото - essentiallysports24-я ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф проиграла итальянке Камиле Джорджи в четвертьфинале турнира в Монреале со счетом 4:6, 6:7(2).
Матч продлился 1 час 41 минуту. За это время 17-летняя Гауфф трижды брала подачу соперницы, сделала пять эйсов и шесть двойных ошибок. В свою очередь, 71-й номер рейтинга WTA реализовала четыре брейк-пойнта и выполнила один эйс.
В личных встречах теннисисток счет стал равным – 1:1.
В поединке за выход в финал турнира National Bank Open Джорджи встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Накануне чешка Каролина Плишкова в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании со счетом 6:4, 6:0.
Комментарии 0