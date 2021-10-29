Радукану сменила 3-го тренера за последние полгода
18-летняя чемпионка US Open: «Мне нужно время, чтобы крепко встать на ноги»
Эмма Радукану – следующая соперница Марты Костюк
Фото: WTA Tennis
Чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала о своем становлении. Слова 18-летней теннисистки приводит пресс-служба WTA:
«Мне определенно все еще нужно время, чтобы крепко встать на ноги. Сейчас я просто извлекаю уроки из каждого матча, в котором играю. Не думаю, что я уже завершенный продукт».
Сейчас Радукану выступает на турнире в Клуж-Напоке, где пробилась в четвертьфинал. Следующей соперницей британки станет 19-летняя украинка Марта Костюк.
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