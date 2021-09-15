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18-летняя чемпионка US Open: «Школа – важная часть жизни, а знания мне помогают»
Эмма Радукану рассказала об отношении к образованию
15 сентября 21:49
Эмма Радукану / Фото: Twitter US Open
Сенсационная чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала, что нашла бы сферы, где себя реализовать, если бы не сложилось с теннисом. Слова британки приводит пресс-служба WTA:
«Конечно, я всегда мечтала о спорте, турнирах и победах. Но учебу никогда не бросала. Школа – важная часть жизни, а знания мне помогают.
Я не требовала от себя слишком многого. Ни от школы, ни от карьеры. Не было чего-то в духе «Не войду в Топ-100 – брошу играть». Но образование дало мне запасной вариант на случай травмы или других проблем. Если бы с теннисом не срослось, у меня были бы варианты».
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