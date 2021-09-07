Впервые в истории американские теннисисты провалили US Open
18-летняя Радукану: «Даже в квалификации US Open на матчи с моим участием приходили зрители и болели»
Главная сенсация женского турнира – о выходе в 1/4 финала американского мэйджора
16:21
Эмма Радукану / Фото - scotsman.com18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (WTA, 150) поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал US Open.
Цитирует Эмму пресс-служба турнира.
«С первого матча в Нью-Йорке я получала очень большую поддержку. Искренне за неё благодарна. Даже в квалификации на поединки с моим участием приходили зрители и болели за меня. Сейчас мне пишет много школьных друзей. Так круто, что мы по-прежнему поддерживаем с ними отношения. Впрочем, я ведь не так давно закончила школу. Кстати, родители меня проигнорировали после матча. Написала им сразу, они были в сети, но не ответили. Очень странно».
В четвертьфинале юная британца сыграет с Олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич, которая в 1/8 финала уверенно переиграла Игу Швентек (7:6, 6:3).
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