22-кратная победительница Шлемов рассказала, кто из «Большой тройки» станет рекордсменом в следующем сезоне

Шрайвер считает, что в 2022-м Джоковичу достанется два мэйджора

Новак Джокович / Фото: Twitter ATP

22-кратная победительница турниров Большого Шлема в парном разряде и в миксте Пэм Шрайвер, что по итогам следующего сезона двое из «Большой тройки» выиграют минимум по одному мэйджору:



Я не могу представить, чтобы Роджер Федерер выиграл мэйджор в 2022 году. Новак Джокович увеличит число титулов ТБШ. Возможно, у него станет 22 титула. Уверена, один мэйджор сможет выиграть Рафаэль Надаль, а четвертый должен достаться Даниилу Медведеву. Или тому, кто еще не побеждал на них.

Напомним, что у Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича по 20 побед на ТБШ.

Серб ранее превзошел рекорд швейцарца по победам в качестве лидера мирового рейтинга.