Наставник Норри – лучший тренер сезона-2021 по версии АТР
25 эйсов Опелки не помогли переиграть Норри в финале турнира в Делрэй-Бич
Британец выиграл две партии на тай-брейке
Кэмерон Норри / Фото - skysports13-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри, не без проблем переиграл американца Рейлли Опелку со счетом 7:6(1), 7:6(4) в финале турнира в Делрэй-Бич (США).
За 1 час 51 минуту матча Норри оформил семь эйсов и один раз ошибся при подаче. В свою очередь, 20-й номер рейтинга АТР Опелка 25 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Об теннисиста не реализовали ни одного брейк-пойнта.
Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу Норри.
За победу на турнире Delray Beach Open Норри получил 250 рейтинговых очков и $90,330 призовых.
Ранее 18-летний испанец Карлос Алькарас переиграл аргентинца Диего Шварцмана в финале турнира в Рио-де-Жанейро (6:4, 6:2).
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