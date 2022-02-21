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25 эйсов Опелки не помогли переиграть Норри в финале турнира в Делрэй-Бич

Британец выиграл две партии на тай-брейке
Теннис ATP
09:41
25 эйсов Опелки не помогли переиграть Норри в финале турнира в Делрэй-Бич
Кэмерон Норри / Фото - skysports
13-я ракетка мира, британец Кэмерон Норри, не без проблем переиграл американца Рейлли Опелку со счетом 7:6(1), 7:6(4) в финале турнира в Делрэй-Бич (США).

За 1 час 51 минуту матча Норри оформил семь эйсов и один раз ошибся при подаче. В свою очередь, 20-й номер рейтинга АТР Опелка 25 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Об теннисиста не реализовали ни одного брейк-пойнта. 

Теперь счет в личных встречах стал 3:1 в пользу Норри.

За победу на турнире Delray Beach Open Норри получил 250 рейтинговых очков и $90,330 призовых.

Ранее 18-летний испанец Карлос Алькарас переиграл аргентинца Диего Шварцмана в финале турнира в Рио-де-Жанейро (6:4, 6:2).
Владимир Кириченко
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