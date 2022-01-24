Халеп сенсационно проиграла Корне в 1/8 финала Australian Open
32-летняя Корне впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она побила рекорд WTA
Теперь на француженку ожидает экзамен в лице Коллинз
08:58
Ализе Корне / Фото - essentiallysports32-летняя француженка Ализе Корне в четвертом раунде Australian Open переиграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп (6:4, 3:6, 6:4) и вышла в четвертьфинал турнира.
Отметим, что Корне 60-й раз подряд играет в основной сетке турнира «Большого шлема», а всего – 63-й. В 1/4 финала она вышла впервые и установила новый рекорд WTA – ранее достижение в женском Туре принадлежало Тамарин Танасугарн, которая добралась до четвертьфинала с 45-й попытки.
До этого 61-я ракетка мира Корне шесть раз проигрывала в четвертом раунде на «мэйджорах».
Напомним, в четвертьфинале Australian Open Ализе встретится с американкой Даниэль Коллинз.
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