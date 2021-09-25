425-я ракетка мира из Украины – в шаге от выхода в основную сетку турнира WTA

Валерия Стахова сыграет в финале квалификации соревнований в Нур-Султане

Фото: БТУ

Украинская теннисистка (WTA 425) Валерия Страхова пробилась в финал квалификации турнира серии WTA-250 в Нур-Султане, обыграв Катерину Дмитриченко (WTA 890) из Казахстана – 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время Страхова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 6 геймов на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 5 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

В финале квалификации Страхова сыграет против 166-й ракетки мира Александры Крунич.

Напомним, в основную сетку турнира в Нур-Султане также может попасть Леся Цуренко.