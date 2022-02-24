«Киев-Баскет»: «Оккупантам не место на украинской земле!»
«Алчность одного человека доведет до слез многих». Экс-первая ракетка из России открыто критикует Путина
Кафельников выразил недовольство такими действиями
Фото: РИА Новости
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в своем Twitter высказался о вторжении российских войск на территорию Украины:
Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России после сегодняшнего дня.
Алчность одного человека,доведёт до слёз многих матерей России после сегодняшнего дня.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 24, 2022
Братья Владимир и Виталий Кличко призвали к единению и решительности – только так мы выстоим.