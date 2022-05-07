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Алькарас: «Джокович добился невероятных вещей в теннисе, один из величайших игроков в истории»

Испанец оценил свои шансы в матче с сербом в полуфинале турнира в Мадриде
Теннис ATP
11:30
Алькарас: «Джокович добился невероятных вещей в теннисе, один из величайших игроков в истории»
Карлос Алькарас / фото - atptour.com

Девятая ракетка мира Карлос Алькарас оценил свои шансы в матче с первым номером мирового рейтинга Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии Masters в Мадриде (Испания).

Испанца цитирует портал lequipe.fr:

«Он добился невероятных вещей в теннисе, один из величайших игроков в истории. Наверное, я буду нервничать, но постараюсь как можно лучше с этим справиться.

Знаю, что у меня будут шансы. И на этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как с ним бороться».

В четвертьфинале турнира серии Masters в Мадриде Карлос Алькарас обыграл Рафаэля Надаля.

Рене Тер Велде
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Теги

Карлос Алькарас Новак Джокович

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