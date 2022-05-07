Дальше Джокович. Алькарас победил Надаля и вписал свое имя в историю Masters в Мадриде
Алькарас: «Джокович добился невероятных вещей в теннисе, один из величайших игроков в истории»
Испанец оценил свои шансы в матче с сербом в полуфинале турнира в Мадриде
Карлос Алькарас / фото - atptour.com
Девятая ракетка мира Карлос Алькарас оценил свои шансы в матче с первым номером мирового рейтинга Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии Masters в Мадриде (Испания).
Испанца цитирует портал lequipe.fr:
«Он добился невероятных вещей в теннисе, один из величайших игроков в истории. Наверное, я буду нервничать, но постараюсь как можно лучше с этим справиться.
Знаю, что у меня будут шансы. И на этой неделе мы с ним тренировались, это поможет понять, как с ним бороться».
В четвертьфинале турнира серии Masters в Мадриде Карлос Алькарас обыграл Рафаэля Надаля.