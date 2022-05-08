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Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді

Іспанець витратив на німця всього два сети
Теннис ATP
22:16
Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді
Карлос Алькарас / Фото: ATP

У фіналі турніру ATP 1000 у Мадриді іспанець Карлос Алькарас виграв у німця Александра Зверєва з рахунком 6:3, 6:1.

Матч тривав 64 хвилини, упродовж яких Зверєв подав три ейси проти одного у іспанця. При цьому, Алькарас не робив подвійних помилок, тоді як у німця їх було п'ять.

Також Алькарас реалізував чотири з восьми брейк-пойнтів.

Зазначимо, що це був третій матч Алькараса та Зверєва, але вперше переміг іспанець.

У півфіналі Алькарас виграв у складному поєдинку у Новака Джоковича. Зверєв пройшов у фінал після перемоги над Стефаносом Циципасом.
Карен Агабекян
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Карлос Алькарас Александр Зверев

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