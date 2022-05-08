Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді

Іспанець витратив на німця всього два сети

Карлос Алькарас / Фото: ATP

У фіналі турніру ATP 1000 у Мадриді іспанець Карлос Алькарас виграв у німця Александра Зверєва з рахунком 6:3, 6:1.

Матч тривав 64 хвилини, упродовж яких Зверєв подав три ейси проти одного у іспанця. При цьому, Алькарас не робив подвійних помилок, тоді як у німця їх було п'ять.

Також Алькарас реалізував чотири з восьми брейк-пойнтів.

Зазначимо, що це був третій матч Алькараса та Зверєва, але вперше переміг іспанець.