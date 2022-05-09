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Алькарас после магии в Мадриде поднялся в топ-6, Сачко – лучший среди украинцев

Белинский совершил скачок на 337 позиций
Теннис ATP
18:39
Алькарас после магии в Мадриде поднялся в топ-6, Сачко – лучший среди украинцев
Фото: ATP

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

Карлос Алькарас после удивительного триумфа на Masters в Мадриде поднялся на шестую строчку в рейтинг-листе:

Первая ракетка Украины Виталий Сачко лидерство не уступил. Следует отметить 18-летнего Вячеслава Белинского, который совершил рывок на 337 позиций в классификации.

Напомним, что Илья Марченко вышел во второй круг Challenger в Казахстане.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Карлос Алькарас Новак Джокович Виталий Сачко Илья Марченко

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