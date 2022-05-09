Марченко впевнено вийшов до другого раунду челенджера в Казахстані
Алькарас после магии в Мадриде поднялся в топ-6, Сачко – лучший среди украинцев
Белинский совершил скачок на 337 позиций
Фото: ATP
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.
Карлос Алькарас после удивительного триумфа на Masters в Мадриде поднялся на шестую строчку в рейтинг-листе:
Первая ракетка Украины Виталий Сачко лидерство не уступил. Следует отметить 18-летнего Вячеслава Белинского, который совершил рывок на 337 позиций в классификации.
Напомним, что Илья Марченко вышел во второй круг Challenger в Казахстане.
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