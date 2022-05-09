Алькарас: «Я думаю, что готов выиграть Grand Slam»
Алькарас снялся с турнира в Риме
Следующим турниром испанца станет Roland Garros
Карлос Алькарас / фото - tennishead.net
Шестая ракетка мира Карлос Алькарас пропустит Masters в Риме, который пройдет на следующей неделе.
В этом году Алькарас провел всего семь турниров, из которых выиграл четыре. Следующим турниром Карлоса станет Roland Garros.
Напомним, что Карлос Алькарас стал триумфатором Masters в Мадриде, а также испанец считает, что готов выиграть Grand Slam.
Комментарии 0