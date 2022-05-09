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Алькарас: «Я думаю, что готов выиграть Grand Slam»

Испанец назвал главную цель на сезон
Теннис ATP
09:30
Алькарас: «Я думаю, что готов выиграть Grand Slam»
Карлос Алькарас / фото - tennishead.net

Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал главную цель на сезон.

«Я думаю, что готов выиграть Grand Slam. Это моя цель на сезон – попробовать выиграть первый Grand Slam. Я буду работать. Посмотрим, что случится на Roland Garros».

Карлос Алькарас стал триумфатором Masters в Мадриде.

Рене Тер Велде
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Карлос Алькарас

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