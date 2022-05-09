Алькарас обіграв Звєрєва у фіналі турніру в Мадриді
Алькарас: «Я думаю, что готов выиграть Grand Slam»
Испанец назвал главную цель на сезон
Карлос Алькарас / фото - tennishead.net
Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал главную цель на сезон.
«Я думаю, что готов выиграть Grand Slam. Это моя цель на сезон – попробовать выиграть первый Grand Slam. Я буду работать. Посмотрим, что случится на Roland Garros».
"I'm ready to win a Grand Slam"— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2022
@alcarazcarlos03 #MMOPEN pic.twitter.com/tN2dKTAxS2
Карлос Алькарас стал триумфатором Masters в Мадриде.
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