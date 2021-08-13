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Андрееску сложила чемпионские полномочия на тысячнике в Монреале

В третьем раунде турнира канадка уступила Жабер
Теннис WTA
08:29
Андрееску сложила чемпионские полномочия на тысячнике в Монреале
Андрееску и Жабер / Фото: twitter.com/OBNmontreal

Восьмая ракетка мирового рейтинга Бьянка Андрееску уступила в третьем круге турнира серии WTA1000 в Монреале, Канада, Онс Жабер (WTA, 22) 7:6 (5), 4:6, 1:6.

За два с половиной часа встречи канадка сделала по 3 эйса и брейка, и столько же раз ошиблась при подаче. Представительница Туниса 9 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из 11-и, совершив 7 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.

Отметим, что Андрееску стала триумфатором последнего розыгрыша данного турнира – победа в 2019 году. В 2020 соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

В четвертьфинале Жабер встретится с победительницей противостояния американок Даниэль Коллинз и Джессики Пегулы.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла преодолеть рубеж второго раунда турнира в Монреале.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Бьянка Андрееску Онс Жабер

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