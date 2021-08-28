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Андрееску: «Знаю, что вернусь на тот уровень, на котором была и хочу быть снова»

Канадка рассказала о работе с новым тренером
Теннис WTA
20:50
Андрееску: «Знаю, что вернусь на тот уровень, на котором была и хочу быть снова»
Бьянка Андрееску / фото - tennishead.net

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску рассказала о работе с новым тренером Свеном Гренефельдом.

Канадку цитирует издательство tennishead.net:

«Сейчас я в основном следую его указаниям. Многое изменилось, и я это чувствую во время тренировок. У меня есть уверенность, и я бы хотела, чтобы она помогла мне в матчах. Я должна хорошо подготовиться физически и психологически.

Знаю, что вернусь на тот уровень, на котором уже была и хочу быть снова».

Бьянка Андрееску сложила чемпионские полномочия на тысячнике в Монреале.

Рене Тер Велде
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Бьянка Андрееску

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