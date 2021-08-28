Андрееску сложила чемпионские полномочия на тысячнике в Монреале
Андрееску: «Знаю, что вернусь на тот уровень, на котором была и хочу быть снова»
Канадка рассказала о работе с новым тренером
Бьянка Андрееску / фото - tennishead.net
Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску рассказала о работе с новым тренером Свеном Гренефельдом.
Канадку цитирует издательство tennishead.net:
«Сейчас я в основном следую его указаниям. Многое изменилось, и я это чувствую во время тренировок. У меня есть уверенность, и я бы хотела, чтобы она помогла мне в матчах. Я должна хорошо подготовиться физически и психологически.
Знаю, что вернусь на тот уровень, на котором уже была и хочу быть снова».
Бьянка Андрееску сложила чемпионские полномочия на тысячнике в Монреале.
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