20-летняя Анисимова стала чемпионкой турнира Melbourne Summer Set 2
Анисимова – о неожиданной победе над Осакой: «Не могу перестать улыбаться»
Американка выбила из борьбы действующую чемпионку Australian Open
17:43
Аманда Анисимова / фото - Getty Images
60-я ракетка мира Аманда Анисимова поделилась своими эмоциями после победы над 14-й ракеткой мира Наоми Осакой в третьем круге Australian Open. Цитирует Анисимову портал пресс-служба мейджора.
«Не могу перестать улыбаться. Я просто в восторге. Перед матчем я знала, что мне надо играть резко, чтобы получить шанс победить. Наоми – настоящая чемпионка, так что мне надо было прибавить и действовать агрессивно.
Я благодарна, что смогла победить сегодня. Это очень важно для меня. Каждый день здесь – это невероятная возможность. Хочу как следует повеселиться. С нетерпением жду следующего круга».
Напомним, Осака вылетит из топ-80 по итогам Australian Open.
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